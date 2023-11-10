Шакиров Рустем Рамазанович
Место рождения
Дата рождения17.05.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1983
Отец: Шакиров Рамазан
Мать: Шакирова Нафиса
Бракосочетание
26.08.2006
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.09.2009
Дочь: Шакирова Диана Рустемовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
22.07.2012
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.03.2018
Дочь: Шакирова Алина Рустемовна
Мать ребёнка: Лилия
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лилия