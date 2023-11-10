Шакиров Рустем Рамазанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакиров Рустем Рамазанович

Место рождения

Уруссу, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.05.1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1983

Отец: Шакиров Рамазан

Мать: Шакирова Нафиса

Уруссу, Ютазинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
26.08.2006

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.09.2009

Дочь: Шакирова Диана Рустемовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Заинск, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
22.07.2012

Жена: скрыто настройками приватности

Заинск, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.03.2018

Дочь: Шакирова Алина Рустемовна

Мать ребёнка: Лилия

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лилия

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