Камболина Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камболина Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.?

Дочь: Камболина Екатерина Юрьевна

Отец ребёнка: Камболин Юрий Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камболин Андрей Юрьевич

Отец ребёнка: Камболин Юрий Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камболин Геннадий Юрьевич

Отец ребёнка: Камболин Юрий Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камболин Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: Камболин Юрий Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камболин Юрий Геннадьевич