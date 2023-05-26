Камболина Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.?
Дочь: Камболина Екатерина Юрьевна
Отец ребёнка: Камболин Юрий Геннадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Камболин Юрий Геннадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Камболин Геннадий Юрьевич
Отец ребёнка: Камболин Юрий Геннадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Камболин Юрий Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно