(Плюхина) Варвара Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Плюхина) Варвара Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Плюхин Михаил Степанович

Отец ребёнка: Плюхин Степан Самсонович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Плюхина Анна Терентьевна

Отец ребёнка: Плюхин Степан Самсонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плюхин Степан Самсонович

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
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