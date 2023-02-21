(Плюхина) Варвара Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Плюхин Степан Самсонович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Плюхина Анна Терентьевна
Отец ребёнка: Плюхин Степан Самсонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня