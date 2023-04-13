Матрена Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Балдохин Петр Кузмич

Отец ребёнка: Балдохин Косьма Макаров

Деболовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Балдохин Косьма Макаров

Деболовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Балдохин Косьма Макаров

Деболовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Балдохин Косьма Макаров

Деболовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балдохин Косьма Макаров

Смерть
Неизвестно