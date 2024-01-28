Благовещенская Ольга Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1907
Дата смерти1985
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1907
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Листикова Маргарита Семеновна
Отец ребёнка: Благовещенский Семен Иванович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Горецкая Людмила Семеновна
Отец ребёнка: Благовещенский Семен Иванович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Благовещенский Аркадий Семенович
Отец ребёнка: Благовещенский Семен Иванович
Смерть
1985