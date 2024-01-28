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Благовещенская Ольга Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1907

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1907

Отец: Кириллов Константин Павлович

Мать: Кириллова Ольга Вильгельмовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Листикова Маргарита Семеновна

Отец ребёнка: Благовещенский Семен Иванович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Горецкая Людмила Семеновна

Отец ребёнка: Благовещенский Семен Иванович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Благовещенский Аркадий Семенович

Отец ребёнка: Благовещенский Семен Иванович

Смерть
1985

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