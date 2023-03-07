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Седов Михаил Никитин

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Место рождения

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Оглоблина Пелагея Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Седов Илья Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
08.11.1868 ст.

Жена: Оглоблина Екатерина Трофимова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
оба вторым браком
Рождение ребёнка
14.06.1869 ст.

Дочь: Седова Агрипина Михайлова

Мать ребёнка: Оглоблина Екатерина Трофимова

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седова Агафия Яковлева

Смерть
Неизвестно
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