Седов Михаил Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Оглоблина Пелагея Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1858
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
08.11.1868 ст.
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
оба вторым браком
Рождение ребёнка
14.06.1869 ст.
Дочь: Седова Агрипина Михайлова
Мать ребёнка: Оглоблина Екатерина Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Седова Агафия Яковлева
Смерть
Неизвестно