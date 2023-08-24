Сметанин Родион Савватиевич
Место рождениядеревня Токаревская Котельнический стан, Котельнический тяглый стан, Подгородная волость
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Токаревская Котельнический стан, Котельнический тяглый стан, Подгородная волость
Широта: 58.31178 Долгота: 48.33179
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно