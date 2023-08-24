Сметанин Родион Савватиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сметанин Родион Савватиевич

Место рождения

деревня Токаревская Котельнический стан, Котельнический тяглый стан, Подгородная волость

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1732 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Токаревская Котельнический стан, Котельнический тяглый стан, Подгородная волость
Широта: 58.31178 Долгота: 48.33179
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сметанина Екатерина Петровна

Смерть
Неизвестно
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