Курочкин Василий Алексеев
Место рождения
Дата рождения20.02.1888
Дата смерти1956
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1888
Крещение
21.02.1888
поручители - села Томышева крестьянин Алексей Петров Денисов и села Новой Рачейки крестьянская женщина Дарья Васильевна Муранкина
Бракосочетание
24.10.1905
поручители по жениху: Села Новой Рачейки крестьяне Николай Димитриев Беляков и Николай Феодоров Тенетов. Поручители по невесте: Оного ж села крестьяне Яков Ионов Комаров и Константин Васильев Мылов. |... Показать все
Рождение ребёнка
04.10.1906
Дочь: Тенетова Феоктиста Васильева)
Мать ребёнка: Курочкина Пелагея Никифорова
Рождение ребёнка
17.03.1908
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Курочкина Пелагея Никифорова
Рождение ребёнка
15.06.1911
Дочь: Зина Васильева
Мать ребёнка: Курочкина Пелагея Никифорова
Рождение ребёнка
11.07.1914
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Курочкина Пелагея Никифорова
Смерть
1956