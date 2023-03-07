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Курочкин Василий Алексеев

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.02.1888

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1888

Отец: Курочкин Алексей Егоров

Мать: Курочкина Стефанида Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
21.02.1888
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители - села Томышева крестьянин Алексей Петров Денисов и села Новой Рачейки крестьянская женщина Дарья Васильевна Муранкина
Бракосочетание
24.10.1905

Жена: Курочкина Пелагея Никифорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители по жениху: Села Новой Рачейки крестьяне Николай Димитриев Беляков и Николай Феодоров Тенетов. Поручители по невесте: Оного ж села крестьяне Яков Ионов Комаров и Константин Васильев Мылов. |... Показать все
Рождение ребёнка
04.10.1906

Дочь: Тенетова Феоктиста Васильева)

Мать ребёнка: Курочкина Пелагея Никифорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.03.1908

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Курочкина Пелагея Никифорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.06.1911

Дочь: Зина Васильева

Мать ребёнка: Курочкина Пелагея Никифорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.07.1914

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Курочкина Пелагея Никифорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1956
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