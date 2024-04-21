Кораблева Евдокия Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кораблева Лидия Павловна
Отец ребёнка: Кораблев Павел Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кораблев Константин
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
С 1914 по 1915
Дочь: Лучина (Кораблева) Валентина Павловна
Отец ребёнка: Кораблев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Кораблева Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Кораблев Павел Васильевич
Эвакуация
С 1941 по 1945
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Смерть
Неизвестно