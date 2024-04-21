Кораблева Евдокия Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кораблева Евдокия Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кораблева Лидия Павловна

Отец ребёнка: Кораблев Павел Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кораблев Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кораблев Константин

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
С 1914 по 1915

Дочь: Лучина (Кораблева) Валентина Павловна

Отец ребёнка: Кораблев Павел Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Кораблева Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Кораблев Павел Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Эвакуация
С 1941 по 1945
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Смерть
Неизвестно

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