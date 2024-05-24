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Белкин Игнатий Емельянович

Место рождения

Средний Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

До 1877

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Средний Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белкина -- Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
29.12.1874

Дочь: Белкина Харитина Игнатьевна

Мать ребёнка: Белкина -- Наталья Григорьевна

Средний Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
До 1877
Рождение ребёнка
1878

Сын: Белкин Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Белкина -- Наталья Григорьевна

1916 в спирино

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