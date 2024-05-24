Белкин Игнатий Емельянович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиДо 1877
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.12.1874
Дочь: Белкина Харитина Игнатьевна
Мать ребёнка: Белкина -- Наталья Григорьевна
Смерть
До 1877
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Белкина -- Наталья Григорьевна
1916 в спирино