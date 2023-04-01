Свищев Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1988
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1988
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
09.09.2016
Жена: не указана
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
03.10.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Свищева Марина Григорьевна
Рождение ребёнка
30.01.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Свищева Марина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно