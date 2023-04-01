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Свищев Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1988

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1967 г.р.

Жена

1991 г.р.

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1988

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Свищева Надежда Константиновна

Бракосочетание
09.09.2016

Жена: не указана

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
03.10.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Свищева Марина Григорьевна

Рождение ребёнка
30.01.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Свищева Марина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свищева Марина Григорьевна