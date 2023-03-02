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Извеков Семен Пантелеймонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

19.02.1931

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Извеков Пантелеймон Георгиевич

Мать: ?

Бракосочетание
05.?.1906

Жена: Извекова Любовь Илларионовна

Супруг(-а): Любовь Илларионовна Извекова (Вержиковская)
Рождение ребёнка
18.09.1907

Дочь: Евфросиния Семёновна

Мать ребёнка: Извекова Любовь Илларионовна

Рождение ребёнка
01.12.1908

Сын: Извеков Николай Семенович

Мать ребёнка: Извекова Любовь Илларионовна

Рождение ребёнка
06.09.1910

Дочь: Анна Семёновна

Мать ребёнка: Извекова Любовь Илларионовна

Рождение ребёнка
06.09.1910

Сын: Извеков Михаил Семёнович

Мать ребёнка: Извекова Любовь Илларионовна

Рождение ребёнка
05.01.1914

Дочь: Польгарова Татьяна Семёновна

Мать ребёнка: Извекова Любовь Илларионовна

Рождение ребёнка
11.02.1915

Сын: Извеков Алексей Семёнович

Мать ребёнка: Извекова Любовь Илларионовна

Рождение ребёнка
31.01.1917

Дочь: Клавдия Семёновна

Мать ребёнка: Извекова Любовь Илларионовна

Рождение ребёнка
18.03.1920

Сын: Извеков Пётр Семенович

Мать ребёнка: Извекова Любовь Илларионовна

Рождение ребёнка
10.01.1924

Дочь: Мелания Семеновна

Мать ребёнка: Извекова Любовь Илларионовна

Рождение ребёнка
01.03.1927

Сын: Извеков Иван Семёнович

Мать ребёнка: Извекова Любовь Илларионовна

Рождение ребёнка
01.03.1927

Дочь: Явдоха Семёновна

Мать ребёнка: Извекова Любовь Илларионовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.02.1931
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