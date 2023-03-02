Извеков Семен Пантелеймонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти19.02.1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Извеков Пантелеймон Георгиевич
Мать: ?
Бракосочетание
05.?.1906
Супруг(-а): Любовь Илларионовна Извекова (Вержиковская)
Рождение ребёнка
18.09.1907
Дочь: Евфросиния Семёновна
Мать ребёнка: Извекова Любовь Илларионовна
Рождение ребёнка
01.12.1908
Сын: Извеков Николай Семенович
Мать ребёнка: Извекова Любовь Илларионовна
Рождение ребёнка
06.09.1910
Дочь: Анна Семёновна
Мать ребёнка: Извекова Любовь Илларионовна
Рождение ребёнка
06.09.1910
Мать ребёнка: Извекова Любовь Илларионовна
Рождение ребёнка
05.01.1914
Дочь: Польгарова Татьяна Семёновна
Мать ребёнка: Извекова Любовь Илларионовна
Рождение ребёнка
11.02.1915
Сын: Извеков Алексей Семёнович
Мать ребёнка: Извекова Любовь Илларионовна
Рождение ребёнка
31.01.1917
Дочь: Клавдия Семёновна
Мать ребёнка: Извекова Любовь Илларионовна
Рождение ребёнка
18.03.1920
Мать ребёнка: Извекова Любовь Илларионовна
Рождение ребёнка
10.01.1924
Дочь: Мелания Семеновна
Мать ребёнка: Извекова Любовь Илларионовна
Рождение ребёнка
01.03.1927
Мать ребёнка: Извекова Любовь Илларионовна
Рождение ребёнка
01.03.1927
Дочь: Явдоха Семёновна
Мать ребёнка: Извекова Любовь Илларионовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.02.1931