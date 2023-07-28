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Федосенко Константин Леонидович
Федосенко Константин Леонидович
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Место рождения
Пацково
, Мстиславский район, Могилёвская область
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Федосенко Леонид Михайлович
1930 г.р.
Мать
Федосенко Дина Андреевна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Федосенко Леонид Михайлович
Мать:
Федосенко Дина Андреевна
Пацково
, Мстиславский район, Могилёвская область
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