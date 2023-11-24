Окоемов Владимир Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.03.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.2003
Дочь: Окоемова Полина Владимировна
Мать ребёнка: Керемясова Сардана Федоровна
Рождение ребёнка
?.08.2008
Дочь: Окоемова Амина Владимировна
Мать ребёнка: Керемясова Сардана Федоровна
Рождение ребёнка
05.06.2018
Дочь: Окоемова Дария Владимировна
Мать ребёнка: Керемясова Сардана Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно