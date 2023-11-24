Окоемов Владимир Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окоемов Владимир Прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.2003

Дочь: Окоемова Полина Владимировна

Мать ребёнка: Керемясова Сардана Федоровна

Рождение ребёнка
?.08.2008

Дочь: Окоемова Амина Владимировна

Мать ребёнка: Керемясова Сардана Федоровна

Рождение ребёнка
05.06.2018

Дочь: Окоемова Дария Владимировна

Мать ребёнка: Керемясова Сардана Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Керемясова Сардана Федоровна

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