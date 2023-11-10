Митрофанов Василий Митрофанович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1852
Отец: Митрофан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1879 ст.
Дочь: Митрофанова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Митрофанова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
25.01.1882
Сын: Митрофанов Иван Васильевич
Мать ребёнка: Митрофанова Мария Федоровна
Восприемник бессрочно отпускной рядовой Илья Митрофанович Тихомиров деревни Ерёмино
Рождение ребёнка
08.06.1885 ст.
Сын: Митрофанов Петр Васильевич
Мать ребёнка: Митрофанова Мария Федоровна
Еремино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.01.1889 ст.
Сын: Митрофанов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Митрофанова Мария Федоровна
Смерть
Неизвестно