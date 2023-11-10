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Митрофанов Василий Митрофанович

Место рождения

Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1852

Отец: Митрофан

Мать: не указана

Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1879 ст.

Дочь: Митрофанова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Митрофанова Мария Федоровна

Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.01.1882

Сын: Митрофанов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Митрофанова Мария Федоровна

Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник бессрочно отпускной рядовой Илья Митрофанович Тихомиров деревни Ерёмино
Рождение ребёнка
08.06.1885 ст.

Сын: Митрофанов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Митрофанова Мария Федоровна

Еремино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.01.1889 ст.

Сын: Митрофанов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Митрофанова Мария Федоровна

Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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