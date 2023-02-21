Солонников Виталий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солонников Геннадий Витальевич
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солонникова Татьяна Витальевна
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солонников Владимир Витальевич
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солонникова Нина Витальевна
Мать ребёнка: Александра
Работа или профессия
Неизвестно