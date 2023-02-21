Солонников Виталий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солонников Виталий Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Солонников Ефим Никифорович

Мать: Солонникова Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солонников Геннадий Витальевич

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солонникова Татьяна Витальевна

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солонников Владимир Витальевич

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солонникова Нина Витальевна

Мать ребёнка: Александра

Работа или профессия
Неизвестно
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