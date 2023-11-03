Буторин Алексей Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Рождение ребёнка
23.04.1811
Сын: Буторин Егор (Георгий) Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Буторин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1823
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно