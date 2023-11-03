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Буторин Алексей Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Буторин Максим Яковлевич

Мать: Буторина Матрона Федоровна

Рождение ребёнка
23.04.1811

Сын: Буторин Егор (Георгий) Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Буторин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1823

Сын: Буторин Фирс Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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