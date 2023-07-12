Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Шамовцева) Татьяна
(Шамовцева) Татьяна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Шамовцева (Гончарова) Анна Самуиловна
Дети
Не указаны
Добавил:
МЕ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Шамовцева Анна Самуиловна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь