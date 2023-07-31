Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1813 г.р.

Мать

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Михаил Иванович

Мать: Евдокия Антоновна

Смерть
Неизвестно