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Шимко Александр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1956

Отец: Шимко Анатолий Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шимко Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шимко Галина Юрьевна

Первый муж. Второй муж Баранов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
23.04.1981

Дочь: Фролова Виктория Александровна

Мать ребёнка: Шимко Галина Юрьевна

Калуга
Рождение ребёнка
05.03.1999

Сын: Шимко Евгений Александрович

Мать ребёнка: Шимко Наталья

Калуга

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