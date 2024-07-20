Шимко Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1956
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1956
Отец: Шимко Анатолий Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шимко Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шимко Галина Юрьевна
Первый муж. Второй муж Баранов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
23.04.1981
Дочь: Фролова Виктория Александровна
Мать ребёнка: Шимко Галина Юрьевна
Калуга
Рождение ребёнка
05.03.1999
Сын: Шимко Евгений Александрович
Мать ребёнка: Шимко Наталья
Калуга