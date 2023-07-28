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Афанасий Марков

Место рождения

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1732 29.10.1732 Деревни Старова Фатекова крестьянина Тараса Иванова сын отрок Павел Той же вотчины деревни Маркова с крестьянкой Афанасьевой дочерью Маркова девкою Евдокией первым браком
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Первая Жена Евдокия Афанасьева

Мать ребёнка: не указана

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1732 29.10.1732 Деревни Старова Фатекова крестьянина Тараса Иванова сын отрок Павел Той же вотчины деревни Маркова с крестьянкой Афанасьевой дочерью Маркова девкою Евдокией первым браком
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно