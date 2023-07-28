Афанасий Марков
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
МК-1732 29.10.1732 Деревни Старова Фатекова крестьянина Тараса Иванова сын отрок Павел Той же вотчины деревни Маркова с крестьянкой Афанасьевой дочерью Маркова девкою Евдокией первым браком
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Первая Жена Евдокия Афанасьева
Мать ребёнка: не указана
МК-1732 29.10.1732 Деревни Старова Фатекова крестьянина Тараса Иванова сын отрок Павел Той же вотчины деревни Маркова с крестьянкой Афанасьевой дочерью Маркова девкою Евдокией первым браком
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно