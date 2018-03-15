Гаврилов Виталий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1941
Дата смерти15.03.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1941
Рождение ребёнка
05.01.1968
Дочь: Замятина Эльвира Витальевна
Мать ребёнка: Гаврилова Лилия Александровна
Рождение ребёнка
31.01.1969
Сын: Гаврилов Сергей Витальевич
Мать ребёнка: Гаврилова Лилия Александровна
Рождение ребёнка
01.01.1973
Дочь: Петрова Альбина Витальевна
Мать ребёнка: Гаврилова Лилия Александровна
Рождение ребёнка
17.06.1977
Сын: Гаврилов Алексей Витальевич
Мать ребёнка: Гаврилова Лилия Александровна
Рождение ребёнка
1982
Дочь: Татьяна Витальевна
Мать ребёнка: Гаврилова Лилия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.03.2018