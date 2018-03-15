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Гаврилов Виталий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1941

Дата смерти

15.03.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1941

Отец: Гаврилов Максим Филиппович

Мать: Гаврилова Ефимия Михайловна

Рождение ребёнка
05.01.1968

Дочь: Замятина Эльвира Витальевна

Мать ребёнка: Гаврилова Лилия Александровна

Рождение ребёнка
31.01.1969

Сын: Гаврилов Сергей Витальевич

Мать ребёнка: Гаврилова Лилия Александровна

Рождение ребёнка
01.01.1973

Дочь: Петрова Альбина Витальевна

Мать ребёнка: Гаврилова Лилия Александровна

Рождение ребёнка
17.06.1977

Сын: Гаврилов Алексей Витальевич

Мать ребёнка: Гаврилова Лилия Александровна

Рождение ребёнка
1982

Дочь: Татьяна Витальевна

Мать ребёнка: Гаврилова Лилия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова Лилия Александровна

Смерть
15.03.2018
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