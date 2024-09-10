Соколова Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1951
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.12.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
06.07.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколов Владимир Александрович
Смерть
Неизвестно