Соколова Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Людмила Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1950 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
08.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
06.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Владимир Александрович

Смерть
Неизвестно

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