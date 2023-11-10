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Макосеев Родион Михайлович
Макосеев Родион Михайлович
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Древо
Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
14.04.1989
Пол
Мужской
Отец
Макосеев Михаил Александрович
1963 г.р.
Мать
Макосеева (Малышенкова) Татьяна Геннадьевна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1989
Отец:
Макосеев Михаил Александрович
Мать:
Макосеева Татьяна Геннадьевна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
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