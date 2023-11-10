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Макосеев Родион Михайлович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

14.04.1989

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1989

Отец: Макосеев Михаил Александрович

Мать: Макосеева Татьяна Геннадьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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