Крыласов Гавриил Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1913
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 15 февраля 1913г Жених: Сокольского села Иоанн Феодотов Попов, православный, первым браком,19 лет Невеста: Сокольского села крестьянская дочь девица Мария Феодорова Федякова, православная,... Показать все
Смерть
Неизвестно