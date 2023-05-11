Панкратов Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.09.1951
Мать ребёнка: Панкратова Зинаида Степановна
Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панкратов Александр
Мать ребёнка: Панкратова Зинаида Степановна
Смерть
Неизвестно