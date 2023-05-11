Панкратов Николай Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратов Николай Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Добавил:

УИ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.09.1951

Сын: Панкратов Лев Николаевич

Мать ребёнка: Панкратова Зинаида Степановна

Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкратов Александр

Мать ребёнка: Панкратова Зинаида Степановна

Смерть
Неизвестно