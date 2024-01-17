Пестровский Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестровский Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Пестровская Анна Николаевна

Мать ребёнка: Мария Семёновна

Рождение ребёнка
17.12.1919

Сын: Пестровский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Мария Семёновна

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Семёновна

Смерть
Неизвестно
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