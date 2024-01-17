Пестровский Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Пестровская Анна Николаевна
Мать ребёнка: Мария Семёновна
Рождение ребёнка
17.12.1919
Сын: Пестровский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Мария Семёновна
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Семёновна
Смерть
Неизвестно