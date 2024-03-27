Вафин Исхак — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вафин Исхак

Место рождения

д. Б. Мереткозино, Татарская АССР

Дата рождения

20.09.1909

Дата смерти

?.02.1943

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1874 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1909

Отец: Мухаметвафа

Мать: Малика Габдельгафурова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вафина (Миннизянова) Марзия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вафина (Миннизянова) Марзия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вафина (Миннизянова) Марзия

Военная служба
Неизвестно
Вафин Исхак красноармеец В архив Дата рождения __.__.1909 Место рождения Татарская АССР, д. Б. Мереткозино Дата и место призыва __.__.1941 Камско-Устинский РВК, Татарская АССР, Камско-Устинский р-н По... Показать все
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вафина (Миннизянова) Марзия

Смерть
?.02.1943

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