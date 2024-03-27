Вафин Исхак
Место рожденияд. Б. Мереткозино, Татарская АССР
Дата рождения20.09.1909
Дата смерти?.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1909
Отец: Мухаметвафа
Мать: Малика Габдельгафурова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Вафин Исхак красноармеец В архив Дата рождения __.__.1909 Место рождения Татарская АССР, д. Б. Мереткозино Дата и место призыва __.__.1941 Камско-Устинский РВК, Татарская АССР, Камско-Устинский р-н По... Показать все
Рождение ребёнка
1934
Смерть
?.02.1943