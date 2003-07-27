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Васюткин Федор Михайлович

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.09.1925

Дата смерти

27.07.2003

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
23.09.1925

Отец: Васюткин Михаил Семенович

Мать: Васюткина Дарья Петровна

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васюткина Мария Ивановна

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.06.1963

Сын: Васюткин Валерий Федорович

Мать ребёнка: Васюткина Мария Ивановна

Саитбаба, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
27.07.2003
Нугуш, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан