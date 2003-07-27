Васюткин Федор Михайлович
Место рождения
Дата рождения23.09.1925
Дата смерти27.07.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1925
Рождение ребёнка
19.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васюткина Мария Ивановна
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.06.1963
Сын: Васюткин Валерий Федорович
Мать ребёнка: Васюткина Мария Ивановна
Саитбаба, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
27.07.2003
Нугуш, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан