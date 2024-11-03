Никифорова Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: (Никифорова) Агриппина Александровна
Отец ребёнка: Никифоров Александр Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: (Никифорова) Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Никифоров Александр Никифорович
Смерть
Неизвестно