Никифорова Наталья Михайловна Около 1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Никифорова Наталья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Александр Никифорович

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: (Никифорова) Агриппина Александровна

Отец ребёнка: Никифоров Александр Никифорович

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: (Никифорова) Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Никифоров Александр Никифорович

Смерть
Неизвестно

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