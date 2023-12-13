Голтаева Светлана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голтаева Светлана Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1984

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1984

Отец: Голтаев Сергей Николаевич

Мать: не указана

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