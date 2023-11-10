Бахвалов Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рождения07.09.1851 ст.
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1851 ст.
Отец: Василий Андреев
Мать: Дарья Никифорова
Рождение ребёнка
24.11.1877
Дочь: Бахвалова Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Бахвалова Ирина Захаровна
Рождение ребёнка
22.03.1880 ст.
Сын: Соколов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Бахвалова Ирина Захаровна
Рождение ребёнка
15.10.1882 ст.
Сын: Соколов Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Бахвалова Ирина Захаровна
Рождение ребёнка
02.09.1887
Сын: Бахвалов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Бахвалова Ирина Захаровна
Рождение ребёнка
02.11.1891 ст.
Дочь: Бахвалова Александра Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1896
Дочь: Бахвалова Агриппина Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1916