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Бахвалов Сергей Васильевич

Место рождения

Дорок, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

07.09.1851 ст.

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1851 ст.

Отец: Василий Андреев

Мать: Дарья Никифорова

Дорок, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.11.1877

Дочь: Бахвалова Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Бахвалова Ирина Захаровна

Рождение ребёнка
22.03.1880 ст.

Сын: Соколов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Бахвалова Ирина Захаровна

Дорок, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.10.1882 ст.

Сын: Соколов Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Бахвалова Ирина Захаровна

Дорок, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.09.1887

Сын: Бахвалов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Бахвалова Ирина Захаровна

Рождение ребёнка
02.11.1891 ст.

Дочь: Бахвалова Александра Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Дорок, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.06.1896

Дочь: Бахвалова Агриппина Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1916
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