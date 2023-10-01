Иерусалимова Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иерусалимова Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

19.03.1973

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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1923 г.р.
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Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Черенков Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иерусалимов Роман

Рождение ребёнка
28.07.1923

Дочь: Душенко Екатерина Романовна

Отец ребёнка: Иерусалимов Роман

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иерусалимов Роман

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иерусалимов Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иерусалимов Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иерусалимов Роман

Смерть
19.03.1973
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