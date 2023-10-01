Иерусалимова Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти19.03.1973
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Черенков Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
28.07.1923
Дочь: Душенко Екатерина Романовна
Отец ребёнка: Иерусалимов Роман
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
19.03.1973