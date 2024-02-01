Костров Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костров Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1979

Отец: Костров Сергей Викторович

Мать: Кострова Анна Степановна

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