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Костров Александр Сергеевич
Костров Александр Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.06.1979
Пол
Мужской
Отец
Костров Сергей Викторович
1951 г.р.
Мать
Кострова (Овсянникова) Анна Степановна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1979
Отец:
Костров Сергей Викторович
Мать:
Кострова Анна Степановна
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