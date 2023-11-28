Могилевская (Тонкошкур) Варвара Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1896
Дата смерти25.05.1981
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1896
Бракосочетание
26.10.1914
Рождества -Богородитская церковь, с. Каменское, Романковская волость, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Валентина Павловна
Отец ребёнка: Могилевский Павел Ефимович
с. Романково, Романковская волость, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.02.1921
Сын: Могилевский Виктор Павлович
Отец ребёнка: Могилевский Павел Ефимович
с. Романково, Екатеринославский уезд, Екатерианославская губерния, Украинская Советская Социалистическая Республика
Рождение ребёнка
01.05.1923
Дочь: Елена Павловна
Отец ребёнка: Могилевский Павел Ефимович
с. Романково, Екатеринославский уезд, Екатерианославская губерния, Украинская Советская Социалистическая Республика
Рождение ребёнка
01.11.1927
Сын: Могилевский Михаил Павлович
Отец ребёнка: Могилевский Павел Ефимович
с. Романково, Екатеринославский уезд, Екатерианославская губерния, Украинская Советская Социалистическая Республика
Работа или профессия
Неизвестно
При муже
Место жительства
Неизвестно
Каменское, Дніпропетровська область
Смерть
25.05.1981
Похороны
Неизвестно
Хованское кладбище