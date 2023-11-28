Могилевская (Тонкошкур) Варвара Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМогилевская (Тонкошкур) Варвара Филипова

Могилевская (Тонкошкур) Варвара Филипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1896

Дата смерти

25.05.1981

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1896

Отец: Тонкошкур Филип Моисеев

Мать: Тонкошкур Евдокия Ананьева

Бракосочетание
26.10.1914

Муж: Могилевский Павел Ефимович

Рождества -Богородитская церковь, с. Каменское, Романковская волость, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Валентина Павловна

Отец ребёнка: Могилевский Павел Ефимович

с. Романково, Романковская волость, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.02.1921

Сын: Могилевский Виктор Павлович

Отец ребёнка: Могилевский Павел Ефимович

с. Романково, Екатеринославский уезд, Екатерианославская губерния, Украинская Советская Социалистическая Республика
Рождение ребёнка
01.05.1923

Дочь: Елена Павловна

Отец ребёнка: Могилевский Павел Ефимович

с. Романково, Екатеринославский уезд, Екатерианославская губерния, Украинская Советская Социалистическая Республика
Рождение ребёнка
01.11.1927

Сын: Могилевский Михаил Павлович

Отец ребёнка: Могилевский Павел Ефимович

с. Романково, Екатеринославский уезд, Екатерианославская губерния, Украинская Советская Социалистическая Республика
Работа или профессия
Неизвестно
При муже
Место жительства
Неизвестно
Каменское, Дніпропетровська область
Смерть
25.05.1981
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Хованское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close