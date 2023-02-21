Третьякова (Хапкова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Хапкова) Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Хапков Александр

Мать: Хапкова Екатерина

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