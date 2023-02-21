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Третьякова (Хапкова) Нина
Третьякова (Хапкова) Нина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1933
Пол
Женский
Отец
Хапков Александр
1903 г.р.
Мать
Хапкова Екатерина
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец:
Хапков Александр
Мать:
Хапкова Екатерина
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