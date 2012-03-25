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Проскуряков Евгений Васильевич
Проскуряков Евгений Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.03.2012
Пол
Мужской
Отец
Проскуряков Василий Петрович
1982 г.р.
Мать
Проскурякова Татьяна Николаевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.2012
Отец:
Проскуряков Василий Петрович
Мать:
Проскурякова Татьяна Николаевна
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