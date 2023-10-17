Комарова (Мичурина) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Мичурина) Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1901

Дата смерти

10.08.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
10.01.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1921

Сын: Комаров Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Комаров Алексей

Сосновка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.05.1923

Сын: Комаров Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Комаров Алексей

Смерть
10.08.1978
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