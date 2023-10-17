Комарова (Мичурина) Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1901
Дата смерти10.08.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1921
Сын: Комаров Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Комаров Алексей
Сосновка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.05.1923
Отец ребёнка: Комаров Алексей
Смерть
10.08.1978