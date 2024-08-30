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Коробова Пелагея Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

в ИВ на 20.01.1788 г. 70 лет [1717] (87 запись) вдова https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479697#985
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробов Иван

Рождение ребёнка
1738 ст.

Сын: Коробов Степан Иванов

Отец ребёнка: Коробов Иван

Митинская, Сямженский район, Северный край
в ИВ на 20.01.1788 г. 50 лет [1737] (95 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479697#985
Рождение ребёнка
1740 ст.

Сын: Коробов Семен Иванов

Отец ребёнка: Коробов Иван

Митинская, Сямженский район, Северный край
на перепись 02.12.1816 г. 76 лет [1797] (168 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#417 на перепись 1816 г. 66 лет https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#742
Рождение ребёнка
1748 ст.

Дочь: Коробова Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Коробов Иван

Митинская, Сямженский район, Северный край
в ИВ на 20.01.1788 г. 40 лет [1747] (88 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479697#985
Смерть
Неизвестно
Митинская, Сямженский район, Северный край

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