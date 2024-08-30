Коробова Пелагея Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
в ИВ на 20.01.1788 г. 70 лет [1717] (87 запись) вдова https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479697#985
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коробов Иван
Рождение ребёнка
1738 ст.
Отец ребёнка: Коробов Иван
в ИВ на 20.01.1788 г. 50 лет [1737] (95 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479697#985
Рождение ребёнка
1740 ст.
Сын: Коробов Семен Иванов
Отец ребёнка: Коробов Иван
на перепись 02.12.1816 г. 76 лет [1797] (168 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#417 на перепись 1816 г. 66 лет https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#742
Рождение ребёнка
1748 ст.
Дочь: Коробова Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Коробов Иван
в ИВ на 20.01.1788 г. 40 лет [1747] (88 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479697#985
Смерть
Неизвестно