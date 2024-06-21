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Исланов Николай Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1931

Дата смерти

13.11.1986

Пол

Мужской

Отец

Мать

1912 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

1956 г.р.
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1931

Отец: Исланов Илья Никитович

Мать: Исланова (Карасева) Феврония Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исланова (Афанасьева) Нина Михайловна

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Синьковская (Исланова) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Исланова (Афанасьева) Нина Михайловна

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исланова (Афанасьева) Нина Михайловна

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исланова (Афанасьева) Нина Михайловна

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
13.11.1986

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