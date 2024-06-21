Исланов Николай Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1931
Дата смерти13.11.1986
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Синьковская (Исланова) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Исланова (Афанасьева) Нина Михайловна
Рождение ребёнка
10.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Исланова (Афанасьева) Нина Михайловна
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Исланова (Афанасьева) Нина Михайловна
Смерть
13.11.1986