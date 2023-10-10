Куликова Феодосия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Куликов Василий Прокофьевич
Отец ребёнка: Куликов Прокофий Борисович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Чернова Марья Прокофьевна
Отец ребёнка: Куликов Прокофий Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно