Куликова Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова Феодосия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Куликов Василий Прокофьевич

Отец ребёнка: Куликов Прокофий Борисович

Серпиевка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Чернова Марья Прокофьевна

Отец ребёнка: Куликов Прокофий Борисович

Серпиевка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Прокофий Борисович

Смерть
Неизвестно
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