Благовещенская (Боголюбская) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благовещенская (Боголюбская) Александра Алексеевна

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Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

22.02.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1867

Отец: Боголюбский Алексей Васильевич

Мать: Боголюбская Вера Федоровна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
27.07.1886

Муж: Благовещенский Николай Александрович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
оба первым браком. По жениху: студент Духовной Академии Иван Рождественский....???... КраснопольскийПо невесте: Личный дворянин Виктор Соколов, личный дворянин Алексей Александрович Благовещенский
Смерть
Неизвестно
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