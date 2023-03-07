Благовещенская (Боголюбская) Александра Алексеевна
Место рождения
Дата рождения22.02.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1867
Бракосочетание
27.07.1886
оба первым браком. По жениху: студент Духовной Академии Иван Рождественский....???... КраснопольскийПо невесте: Личный дворянин Виктор Соколов, личный дворянин Алексей Александрович Благовещенский
Смерть
Неизвестно