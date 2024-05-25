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Аблязова Гизабану

Место рождения

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аблязов Карам Юсупович

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.09.1904

Сын: Аблязов Ахметзакир Карамович

Отец ребёнка: Аблязов Карам Юсупович

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.03.1912

Сын: Аблязов Магалим Карамович

Отец ребёнка: Аблязов Карам Юсупович

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.10.1927

Дочь: (Аблязова) Гульнур Карамовна

Отец ребёнка: Аблязов Карам Юсупович

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1974
Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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