Аблязова Гизабану
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1904
Сын: Аблязов Ахметзакир Карамович
Отец ребёнка: Аблязов Карам Юсупович
Рождение ребёнка
18.03.1912
Сын: Аблязов Магалим Карамович
Отец ребёнка: Аблязов Карам Юсупович
Рождение ребёнка
05.10.1927
Дочь: (Аблязова) Гульнур Карамовна
Отец ребёнка: Аблязов Карам Юсупович
Смерть
1974