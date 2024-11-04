Анкудин Акимов
Место рожденияЗнаменское
Дата рождения1741
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Аким Федотов
Мать: Марфа Наумова
Знаменское
РС 1811 Отец Анкудин Акимов 1741-1805 Аким Федотов РС 1795 54 года, 1741 год Отец Аким Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меланья Игнатова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Федор Анкудинов
Мать ребёнка: Меланья Игнатова
Знаменское
ТОЧНО РС 1811 Федор Анкудинов 49 лет 1762 Отец Анкудин Акимов 1741-1805 Аким Федотов РС 1816 Знаменское Отец Федор Анкудинов 53 года, 1763 год Жена его Матрена Иванова 50 лет, 1766 год РС 1795 33... Показать все
Смерть
1805