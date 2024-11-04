Анкудин Акимов 1741 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анкудин Акимов

Место рождения

Знаменское

Дата рождения

1741

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Отец

1716 г.р.

Мать

1704 г.р.

Жена

1736 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Аким Федотов

Мать: Марфа Наумова

Знаменское
РС 1811 Отец Анкудин Акимов 1741-1805 Аким Федотов РС 1795 54 года, 1741 год Отец Аким Федотов
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меланья Игнатова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Федор Анкудинов

Мать ребёнка: Меланья Игнатова

Знаменское
ТОЧНО РС 1811 Федор Анкудинов 49 лет 1762 Отец Анкудин Акимов 1741-1805 Аким Федотов РС 1816 Знаменское Отец Федор Анкудинов 53 года, 1763 год Жена его Матрена Иванова 50 лет, 1766 год РС 1795 33... Показать все
Смерть
1805

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