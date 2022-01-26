Евстигнеева Ксения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстигнеева Ксения Павловна

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Место рождения

Балашиха, Балашиха, Московская область

Дата рождения

26.01.2022

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.2022

Отец: Евстигнеев Павел Викторович

Мать: Евстигнеева Анастасия Владимировна

Балашиха, Балашиха, Московская область
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