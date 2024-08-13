Любутов Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Любутова) Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Параскева Евдокимовна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Параскева Евдокимовна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Любутов Поликарп Петрович
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Параскева Евдокимовна