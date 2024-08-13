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Любутов Петр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Любутов Михаил Моисеевич

Мать: Любутова (Любутова) Агрипина Минаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Любутова) Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Параскева Евдокимовна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Любутов Герасим Петрович

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Параскева Евдокимовна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Любутов Поликарп Петрович

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Параскева Евдокимовна

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