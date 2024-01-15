Савельева Анна Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева Анна Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Рубанова (Савельева) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Савельев Иван Иванович

Меньщиково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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