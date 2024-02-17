Мишин Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.12.1930
Дочь: Клементьева Антонина Федоровна
Мать ребёнка: Мишина Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мишина Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Мишина Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мишина Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Мишина Любовь Андреевна
Смерть
Неизвестно