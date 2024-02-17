Мишин Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМишин Фёдор

Мишин Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1930

Дочь: Клементьева Антонина Федоровна

Мать ребёнка: Мишина Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мишина Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Мишина Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мишина Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Мишина Любовь Андреевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close