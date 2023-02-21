Пархимович Прасковья Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1798
Отец ребёнка: Пархимович Наум Александров
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Пархимович Наум Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно