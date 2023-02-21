Пархимович Прасковья Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархимович Прасковья Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1798

Сын: Пархимович Аникей Наумов

Отец ребёнка: Пархимович Наум Александров

Рождение ребёнка
1802

Сын: Пархимович Ермол Наумов

Отец ребёнка: Пархимович Наум Александров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пархимович Наум Александров

Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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