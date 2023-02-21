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(Викторова) Мария
(Викторова) Мария
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1941
Дата смерти
2001
Пол
Женский
Отец
Викторов Афонасий
1909 г.р.
Мать
(Курносова) Мария
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец:
Викторов Афонасий
Мать:
Мария
Смерть
2001
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